Diplômée en comptabilité et en gestion des entreprises, responsable comptable en entreprise dans de grandes structures et collaboratrice en cabinet d'expertise comptable pendant environ 15 ans, j' ai eu l'envie de mettre à disposition mes compétences et mon expérience au service des artisans, petites et moyennes entreprises de les accompagner dans leur quoditien et de contribuer ainsi à leur progression et leur réussite.



Consultation sur rendez vous.



Retrouvez moi sur Facebook pour de nombreux conseils : Christelle David Conseil gestion.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Cegid

Sage

Paie

Ciel Paye

EBP Compta