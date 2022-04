Christelle DE BECHILLON ( FOVET)

Aprés avoir occupé durant 2 ans un poste de chargée d'affaires chez un installateur (15 salariés), en Novembre 2009, j'ai intégré une entreprise de 35 salariés en temps que Chargée d'études. Durant ces 3 années, j'ai participé à la réalisation de projets en collectif (de 10 à 95 logements) et en tertiaire(EPAHD, collège).



Mes 12 années d'expérience dans la distribution m'ont donné une bonne connaissance des produits et des fabricants.



Je suis à même de réaliser des études d'exécution, des notes de calcul en Chauffage,Sanitaire et VMC et des bilans thermiques simplifiés.



La maitrise d'AUTOCAD me permet d'établir les plans de réservations, d'incorporations côtés, la mise à jour de plans EXE et les schémas de principe chaufferie, ainsi que les synoptiques fluides pour validation et réalisation chantier.



J'ai également à ma charge les consultations et traitement des commandes aprés réalisation des déboursés pour approvisionnement des réseaux et chaufferies (du gros matériel au raccord).



Moins que dans le passé, je participe si besoins aux réunions de chantier hedomadaires ainsi qu'aux synthèses BE Fluides et Béton.



Mes compétences :

Autocad

Chauffage