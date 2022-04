Christelle DEGEN

Consultante emploi formation depuis près de 10 ans, je veille à apporter une vision marché juste et un accompagnement inspirant pour vous permettre de vous adapter au mieux à cette société en demande de performances. De la méditation aux techniques de coaching, j’ai à cœur de vous transmettre les moyens d’intégrer Douceur de vivre, Force et Bienveillance envers vous-même et le monde.

Riche de beaux voyages et de merveilleuses rencontres, je vous propose de découvrir la vie sous un nouveau jour, avec Magie, Beauté et Amour !