Christelle DEGUT

DEGUT Christelle, étudiante en 2ème année à l'ESAM LYON, école de management.



Dans le cadre de mon cursus, je dois réaliser un stage de 6 mois à l'international en 3ème année. Je suis intéressée par le marketing/communication et les Ressources humaines et recherche donc à avoir des missions qui s'y réfèrent afin de pouvoir affiner mon projet professionnel l'année suivante.



Lors de mes précédents stages, j'ai déjà eu l'occasion de réaliser quelques opérations marketing dont de la veille concurrentielle et la rédaction d'articles et newsletters. Je souhaite maintenant réaliser des missions de plus grande envergure.



Vous pouvez me contacter par mail à chris.degut@gmail.com ou par téléphone au 06 26 89 07 55