Christelle DEJARDIN

Après l'obtention de mon DUT Gestion Logistique et Transports sur Bordeaux, je suis partie sur Nantes où j'ai travaillé 11 ans chez GEFCO.

J'ai occupé successivement les postes d'exploitante messagerie nationale puis internationale et enfin assistante de Direction et animatrice Qualité.

Suite à la mutation de mon conjoint sur Bordeaux il y a 4.5 ans, j'ai rapidement retrouvé un poste sur la région en devenant responsable des ressources humaines de 3 PME dans le transport routier de marchandises qui sont MTS, TMTA et FINANCIERE NZ (au total 110 salariés).

Aujourd'hui je suis en recherche active. Je souhaite évoluer dans une autre entreprise où ma principale activité serait la gestion des ressources humaines.



Mes compétences :

Polyvalente

Sérieuse

Organisation

Gestion des ressources humaines

Gestion de la qualité

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel