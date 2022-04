Christelle DELOY

Je suis forte de mon expérience de quatorze années en assistanat de direction de haut niveau, dans des milieux exigeants tels que ceux du droit et de la santé.



Passionnée d'événementiel, le suivi de dossiers et l’organisation d’instances, séminaires ou colloques en France, comme à l’étranger, sont des tâches que je maîtrise aisément.



Disposant initialement d’une formation d’assistante juridique, j’ai su enrichir, au fil des années, mes compétences dans des domaines tels que la gestion comptable, la formation de personnel et le pilotage de projets.



Une large autonomie et un grand sens de l'organisation me permettent également d'assurer un rôle d'interface auprès de nos différents partenaires et de remplacer efficacement mon supérieur lors de ses fréquents déplacements.



Je souhaite désormais valoriser ces acquis et développer mes potentialités en évoluant vers un poste d'Office Manager qui me permettrait de pouvoir optimiser notamment des procédures déjà existantes et encadrer une équipe d'assistantes.



Maîtrise technique, sens de l'écoute, aptitude à la conduite d'un travail en équipe et un excellent relationnel sont mes principaux atouts.



Mes compétences :

Microsoft Publisher

Prise de notes

Lotus Notes

Microsoft Outlook

Gmail

eZ Publish

Microsoft PowerPoint

Google Drive

Microsoft Excel

Microsoft Word