Christelle DERENNE

Bonjour à tous,



Actuellement au Crédit Agricole de Normandie , je me retrouve dans ses valeurs principales de mutualisme , de solidarité et de proximité.



J'aime la diversité présente dans mon activité quotidienne, car chaque demande est différente et chacun attend une réponse unique et personnalisée.



Force de proposition et dotée d'une bonne capacité d'analyse, j'aime proposer des améliorations pour rendre un service toujours meilleur.



A titre personnel, je suis très intéressée par le secteur de la création et de la reprise d'entreprise, et plus particulièrement par l'accompagnement des équipes via le conseil ou la formation.



Donc si vous voulez échanger avec moi sur mon parcours, ou des projets je suis à votre écoute!



Bonne journée.

Christelle.



Mes compétences :

Ressources humaines

Formateur

Animation Qualité des données

Recrutement

Plannifier

Entretiens annuels

Formation professionnelle continue

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Norme ISO 9001 V2008