Christelle DESBOIS

Réalisation d'études modélisées sur le Mix Marketing(Prix,Promotion,..) pour des clients de la grande distribution. Spécialisée sur les problématiques de prix et promotion depuis 7 ans.

Gestion de projets standard mais aussi très spécifique à des problématique clients basé sur le panel distributeur et consommateur.

Management de projets en France et à l'international. Encadrement de stagiaires.

Gestion des faisabilités clients, définition de la modélisation nécessaire pour répondre aux besoins des clients





Mes compétences :

Econométrie

Nielsen