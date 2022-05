Sandrine OLIVIER

Diplomée d'un master en marketing Publicité à l'ESG début 2006, j'ai choisi de parfaire mes connaissances en occupant des postes polyvalents à forte dimension commerciale : chef de rayon puis conseil en etudes à destination des directions commerciales et depuis Janvier 2011 sur des solutions d'études économétriques pointues sur les leviers du mix, le média basé sur des indicateurs panel distributeurs et consommateurs

Je travaille principalement sur les marchés FMCG dont les marchés baby, ainsi,que le circuit OTC



Mes compétences :

analyse

Gestion de projet

distribution

Microsoft Office

Market research

FMGC

Price and Promo Optimisation

Média Analysis