Christelle DESCHAMPS

J' ai intégré l'université de Saint-Nazaire cette année pour une licence de management et entrepreneuriat en alternance. En parallèle, j'occupe le poste coach en entreprise chez Autosur.

Mon expérience de 15 ans dans la relation client et dans la relation commerciale, me permet d'être rapidement autonome. De plus, mon expérience dans la gérance de commerce me permet d'être polyvalente. Ainsi je suis à l'aise tant dans les fonctions administratives, que dans les missions commerciales.

Rigoureuse et dynamique, je m'intègre facilement à mon équipe de travail. Je suis un atout dans la gestion de petite et moyenne entreprise, pour appuyer le chef d'entreprise dans les différentes missions du quotidien.



Mes compétences :

Développement commercial

Fidélisation client

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Réussite dans les objectifs sociétés

Coaching individuel

Aisance relationelle

Négociation achats

Gestion de la relation client

Proactivité dans challenge personnel

Techniques de vente

tutorat coach junior

cration d'outils marketing

Coaching de vie

consultation diététique

Vente directe