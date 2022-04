Hélène ANTONELLO DUTHAY

Après 10 ans de management au centre de contacts a Disneyland Paris, 6 ans en management opérationnel, puis 4 ans en tant que Responsable Qualité, j'ai rejoint Nestlé en 2008 en tant que Responsable Centre de Relation Client pour Protéika jusqu'au lancement de Jenny Craig France où j'ai déployé et piloté le CRC pour les deux marques.

Par la polyvalence de mon profil et mon expertise en relation client, j'ai intégré Vorwerk France depuis le mois d'août 2014 au poste de Responsable Service Client où je gère un budget de 2 millions d’euros. J’ai une équipe de 15 personnes en interne et de 40 à 60 personnes chez mon partenaire externe national.



Mes compétences :

Coaching

Gestion de projet

Management

Commercial

Gestion de la relation client