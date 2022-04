Christelle DOUAY

La Société Avantage Conseil Courtage - ACC a vu le jour le 1er janvier 2015 née de l'association de deux ex-salariés du crédit Immobilier de France. Notre domaine d'expertise est l'Immobilier, Gestion de la relation client, et de la relation avec des prescripteurs (agences immobilières, constructeur , notaires ...) + l'expertise des prêts réglementés & l'optimisation du financement.

Dynamisme, esprit d'équipe, capacités d'analyse et de synthèse, qualités relationnelles, sont nos principaux atouts.

Nous comptons faire découvrir aux clients et partenaires les vrais avantages du courtage : accompagnement et suivi, disponibilité et proximité, optimisation de budget. Notre but principal: trouver aux clients LA solution qui leur permettra d'accéder à la propriété ou d'alléger leurs mensualités.

AVANTAGE CONSEIL COURTAGE : Notre Mission : Votre Financement.







