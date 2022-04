Christelle DUCHENNE

Actuellement en poste comme technicienne assainissement et Vrd chez SA2E



Je souhaite à présent proposer mes compétences aux entreprises de Vrd ou de batiment.



Mes compétences:



Organiser et coordonner les différents travaux de chantier

Connaissance des procédures et de la comtabilité des marchés publics et privées

Connaissance des régles de sécurité

Réalisation de lotissements d'aménagements de bourg,de batiment et de ZAC

Contact avec les clients privés, les architectes, coordinateur, les mairies....



Mes compétences :

AUTOCAD

COVADIS

Microsoft Office

Urbanisme

Mensura