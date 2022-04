Christelle DUCLOS

Avocate en droit des affaires, et plus particulièrement en fiscalité, j'interviens auprès d'une clientèle d'entreprises, de chefs d'entreprises et de particuliers sur les domaines suivants :

- conseil : organisations de groupes de sociétés, organisation patimoniale...

- déclarations : professionnelles et personnelles (IR - ISF...)

- contentieux : suivi de vérifications de comptabilité, échanges avec l'administration fiscale, procédure contentieuse.