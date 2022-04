Christelle DUCLOS

14 ans d’expérience professionnelle en formation et accompagnement professionnel (secteurs privé et public). Interventions auprès de publics variés tels que les étudiants en écoles d’ingénieurs et Universités, les stagiaires de la formation continue (GRETA, CCI, Universités, ...), les salariés d'entreprises (publiques ou privées), les personnes en recherche d'emploi et les particuliers.



Ma formation : Master en accompagnement professionnel et coaching, et Licence pro. Gestion des RH, spécialité « formateur d’adultes ».



Mes interventions: Bilan de compétences, coaching, formation, accompagnement des parcours professionnels.





Mes compétences :

Réponse aux appels d'offres

Accompagnement collectif

Jury d'examen

Formation professionnelle

Accompagnement individuel

Bilan de compétences

Accompagnement VAE