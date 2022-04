Christelle DUVERGER

Installée depuis peu sur la région de Cannes - Sophia Antipolis, je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau challenge me permettant de mettre à profit mes compétences de Manager/Gestionnaire/Commerciale dans un environnement BtoB international.



Négociatrice auprès d’interlocuteurs haut de gamme type DG, j’aime étudier avec mes clients leurs problématiques globales afin d’apporter une solution qui leur permette de se concentrer sur leur cœur de métier et qui favorise leur développement. Par le biais d’outils technologiques et bureautiques chez Xerox et plus récemment grâce à l’implantation de bureaux virtuels, de moyens de communication et d’un support humain personnalisé, je conseillais mes clients et les assistais dans leur croissance. Je suis convaincue que ces métiers de service ont développé ma capacité d’adaptation qui, associée à ma ténacité et à mon sens commercial, ferait de moi un atout pour votre entreprise.



Sur mon dernier poste, je gérais un centre d’affaires de manière autonome en étant la représentante du siège face aux clients et aux collaborateurs et en rendant compte quotidiennement de mes activités et résultats. Bénéficiant des outils de support nécessaires, j’encadrais l’équipe de 5 personnes et commercialisais le centre d’affaires ainsi que les services et technologies qui en découlaient. J’avais également à ma charge les relations avec les fournisseurs et devais répondre de la rentabilité de mon centre de profit. Forte de cette expérience, je souhaite aujourd’hui trouver un challenge dans un environnement anglophone en alliant la vente de services, la gestion d'un centre de profit et le management d’une équipe.





Depuis le début de mon activité professionnelle, j’ai toujours travaillé dans le secteur du service, secteur exigeant et concurrentiel qui demande de la réactivité et de l’autonomie. Mes 5 années passées à l’étranger n’ont fait que renforcé ces aspects de ma personnalité et m’ont apporté la connaissance du management anglo-saxon, son ouverture d’esprit, son souci de la réussite et sa créativité. Je peux aujourd’hui me décrire comme une personne soucieuse du résultat, aimant l’esprit d’équipe et la culture d’entreprise, et ayant comme objectif ultime la satisfaction client et la rentabilité.



Mes compétences :

Anglais

Bilingue Anglais Français

Commerciale

Commerciale B to B

Études de marché

Français

Gestionnaire

gestionnaire de centre de profit

Manager

Marketing