Aurelie BRUGERE

Accélératrice de mouvement à l'heure du digital...



A l'heure du digital, je mets à profit 15 années d'expérience en conseil stratégique et opérationnel, ainsi que ma propre expérience d'entrepreneur, pour accompagner les entreprises sur leurs projets de développement et de transformation et les entrepreneurs à leur nouvelle aventure, dans un environnement changeant et innovant



Extrait références client : HSBC France, Groupe Crédit Agricole, Groupe BPCE, Macif, La Banque Postale, Crédit du Nord, MB&Scott, Sneca



Avec une approche pragmatique et de proximité, j'accompagne les décideurs aussi bien à la définition de leur stratégie qu'à l'optimisation de sa mise en oeuvre.

A l'heure du digital, mon expérience et mon réseau me donnent une bonne vision des ruptures en marche (usages clients, évolutions technologiques etc.) sur lesquelles je peux apporter des réponses concrètes : solutions de marché pour développer l'activité ou le fonctionnement de l'entreprise, utilisation des réseaux sociaux pour développer l'activité etc.



Mon expertise sectorielle majeure : la banque ; mais j'interviens aujourd'hui aussi bien sur les secteurs du commerce, des services et du tourisme.



Mes expertises fonctionnelles :



1. Stratégie de développement : prendre du recul, décider des prochaines étapes, intégrer le digital à la stratégie de développement

Exemples de réalisations : Bilan conseil, Etude de marché, Diagnostic de positionnement (concurrence*attentes marché*organisation interne), Plan de développement, Intégration du digital à la stratégie de développement, Outils de pilotage



2. Stratégie marketing et commerciale : proposition de valeur au marché, expérience client, stratégie de distribution

Exemples de réalisations : organisation de la force commerciale (organisation, animation, outils, posture...), utilisation des réseaux sociaux comme levier de développement commercial (prospection, conquête, communication), plan marketing, stratégie de fidélisation

Une expertise et un oeil spécifique sur l'optimisation des parcours et expérience client à l'heure du digital



3. Optimisation de l'organisation interne : qui fait quoi? quelle efficacité ? comment mieux communiquer et travailler ensemble ?

Exemples de réalisations : solutions de travail collaboratif basées sur des benchmarks, animation de séminaires d'équipe, élaboration et mise en place d'outils de pilotage, rapprochement d'activités



4. Pilotage et audit de projets



Mes compétences :

Distribution bancaire

Expérience client

Conseil aux entreprises

Diagnostic stratégique

Stratégie digitale

Stratégie de distribution

Marketing stratégique