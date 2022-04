Christelle DUVERGER

Le BIM et les certifications environnementales (hqe,leed) reposent sur l'adhésion des acteurs de l'acte de construire, des outils mais avant tout sur un management projet en cohérence.



Après 10 ans d’expérience dans le domaine de l’environnement, particulièrement en montage d’opération Développement Durable (HQE, LEED...)



J'applique mon souhait d'une interoperabilité croissante dans les métiers de la construction après avoir intégré la première promotion du mastère spécialisé BIM de l'ENPC et ESTP et aujourd'hui faire partie de l'équipe enseignante de ce même Mastère.





Mes compétences :

Construction durable

HQE

Bâtiment

Enseignement

Bim

Leed