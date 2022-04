Christelle EFFANTIN

Besoin d'une maquettiste polyvalente ?

- > Je vous propose des réponses créatives, cohérentes, professionnelles et sur-mesure à votre projet grâce à un dialogue client-créateur simple, fluide et constructif.

- > Je réalise l’ensemble de vos communications graphiques, et projets d’impressions.

- > Je gère l'impression de tous vos documents, avec les finitions souhaitées.





Mes compétences :

AJAX

Charte graphique

Communication

Création

Créativité

CSS

Édition

Graphisme

Internet

Internet & Multimédia

iPad

iPhone

Multimedia

PHP

Production

Web

Webdesign