Christelle FAILLE

• 15 ans d’expérience dans le domaine de la vente de matériel informatique

• Fort tempérament commercial

• Maitrise des techniques de vente et de négo

• Connaissance du réseau de distribution :

grossistes, revendeurs, clients finaux régions Nord / Est / Paris

• Ventes de solutions à forte valeur ajoutée

• Capacité à prospecter et fidéliser de nouveaux clients

• Mises en place d’opérations marketing : Animation plateau, blitz, concours, salons

• Analyse et reporting (ex : Sales Force)

• Autonome et dynamique, aimant le challenge





Mes compétences :

Vente

Négociation

Business development