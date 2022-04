Christelle FAMELI

Qualifiée pour la conception et la conduite de projets dans leurs aspects scientifiques, techniques et réglementaires dans les secteurs d'activités relatifs à l'environnement et au développement durable.



Personne investie et persévérante, l'on peut compter sur mon sens des responsabilités. Flexible et toujours à l'écoute, je peux aussi bien travailler de manière autonome qu'en équipe.



je dispose des compétences scientifiques fondamentales en biologie et dans les différentes spécialités de l'écologie, de la molécule aux paysages. Compte tenu du caractère holistique de la gestion de l'environnement, j'ai acquis des compétences en sciences humaines pour une meilleure intégration des dimensions socioculturelles, économiques, politiques et institutionnelles.



Mes compétences :

Chargé d'études

Collectivités territoriales

Environnement

Biodiversité

Développement durable

Écologie

Gestion de projets