Christelle FELDES

Bonjour et bienvenue sur mon profil, je souhaite apporter ma contribution à une société dynamique et qui présente des perspectives d'évolution.



Manager depuis quinze ans, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité et souhaite continuer à développer ce champ de compétences dans un environnement performant.



Mes compétences :

Business Objects

Microsoft Office

Management

Immobilier

XLOAN

Efibank

Lotus Notes

Budgets & Budgeting