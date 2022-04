Christelle FÉLIX

10 ans d’expérience en Ressources Humaines dont la plus grande partie en tant que généraliste sur un périmètre multi sites à l’international



- Capacité à évoluer dans des environnements matriciels, multiculturels et très changeants

- Compréhension des enjeux business et vision stratégique des RH doublée de solides compétences techniques et opérationnelles



Domaines d'expertise : Gestion de projets et accompagnement du changement, Rémunérations et gestion de la masse salariale, Développement et gestion des talents, Droit du travail français et gestion des conflits



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des conflits

Droit du travail

Gestion des rémunérations

Gestion budgétaire

Accompagnement au changement

Ressources humaines

Gestion des talents