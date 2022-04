Christelle FERCOQ

Mes qualités: je suis professionnelle, rigoureuse, organisée, dynamique et autonome. Je suis assistante de gestion administrative et commerciale. J ai également été conseillère commerciale. Je recherche un poste dans la région de Meaux. Je recherche ce type de poste mais aussi un poste de commercial. J aimerai travailler dans le secteur de l immobilier. Mais je suis à l écoute d autres propositions. Je suis disponible de suite et véhiculée.



Mes compétences :

Pack Office

Reporting

Saisie informatique

Gestion de dossiers clients

Gestion appels entrants

Facturation

Comptabilite

Anglais operationnel

Conseil a la clientele