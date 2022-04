Christelle FERRANDON

Après une expérience professionnelle de 5 ans en tant qu'analyste crédits (particuliers et professionnels), j'ai décidé de m'orienter vers le Contrôle de gestion. J'ai ainsi développé mes compétences dans ce domaine au sein de la Croix-Rouge et du centre de formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon.



Actuellement en congé maternité, je recherche un emploi en CDD ou CDI en tant que contrôleur de gestion ou assistant contrôleur de gestion. Je suis également à l'écoute d'autres opportunités qui correspondraient à mon parcours professionnel.



Par ailleurs, dans le cadre d'un complément d'activité, j'ai été conseillère vendeuse Thermomix durant 5 mois.



Mes compétences :

Microsoft Excel

As400

Business Objects

Microsoft PowerPoint

Contrôle de gestion

Finance

Talencia CPM Eagle One

Microsoft Office SharePoint