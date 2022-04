Christelle FORT

B&H Partners intervient, sur la France entière, dans tous les domaines du droit des affaires, principalement en tant que conseil de structures de toutes tailles, françaises ou étrangères, avec notamment une double orientation droit de la propriété intellectuelle/droit des TIC et ingénierie contractuelle (analyse de documents contractuels, conseil dans l’approche à adopter, assistance à la négociation, à la rédaction...). B&H Partners, conseil de DSI, et de prestataires ou éditeurs informatiques a ainsi une forte expérience dans la rédaction et la négociation de contrats dans les domaines suivants :

• Hébergement de données

• Licence et maintenance de type classique ou « as a service »

• Intégration

• TMA

• CRM

• …



B&H Partners a également créé un programme de formations intra-entreprise pragmatiques dont l'objectif majeur est de développer auprès des stagiaires un comportement d'anticipation et de management des risques liés à leur activité:

• Un nombre limité de modules basés sur l'expérience de terrain

• Une alternance de cours magistraux et d'études de cas, adaptés au public concerné.



ou au 06 70 48 68 76



Mes compétences :

Conseil

Juridique

Rédaction

Droit

Analyse