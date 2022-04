Christelle FOUQUIAU

- 14 années d’expérience - Chef de projet senior, PMP® dans l’industrie high-tech et la banque

- J’ai acquis une expertise dans:

• le développement de nouveaux produits, services et méthodes,

• le pilotage de projets de transformation

• le management d’équipes : multidisciplinaires locales et à l’étranger ; Manager

• à l’international: Autriche, Canada, Colombie, Corée, Etats-Unis, France, Israël



- Double compétences: Ingénieur et Ecole de management ESSEC

- Diplômée PMP®. Certification d’analyste financier CFA® en cours



Mes compétences :

Anticipation

Architecture

Business

Business development

Chef de projet

EPF

Gouvernance

Innovation

Leadership

MBA

Média

Pilotage

PMP

Telecom