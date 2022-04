Christelle Fritz est passionnée des sujets portant sur l’innovation, l'intelligence collective, l’organisation apprenante et le Knowledge Management. Elle travaille depuis 2007 dans le conseil en maitrise d'ouvrage et maitrise d'œuvre de projet favorisant l'intelligence collective (plateforme collaborative, facilitation projet, serious game...)



Elle participe également à des conférences en tant qu'oratrice et est intervenante à l'Esiee.



Christelle Fritz est docteur et titulaire d'un mastère en Innovation Technologique et Management de projets de l'ESIEE.



Compétences:

Management de projet d'innovation

Prototypage

Facilitation graphique

Conseil usage des outils collaboratifs en entreprise ou organisation (wiki, réseaux sociaux, blogs)

Accompagnement du changement





Mes compétences :

Blog

Innovation

Management

Management de projet

Management du changement

Recherche

Recherche et Développement

travail collaboratif

Veille

Veille technologique

Wiki