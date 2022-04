Christelle GABORIT

Curieuse d'apprendre et active, j'apprécie les nouveaux challenge dans mon domaine de compétences : le contrôle de gestion.

Très organisée, j'optimise mon travail pour permettre des analyses fiables grâce aux outils informatiques et la collaboration avec les "humains" qui font l'entreprise.

J'aime prendre un chiffre, l'analyser et raconter son histoire...le terrain est indispensable pour donner du sens.

Je suis à l'écoute des propositions du marché.