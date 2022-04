Christelle GARNIER

Après une reconversion professionnelle, je me suis tournée vers les Ressources Humaines et plus particulièrement la Gestion de la Paie. Après ma formation en contrat de professionnalisation, un poste m'a été proposé et je suis maintenant en charge de la gestion de la paie pour l'ensemble du personnel de l'association.

A l'écoute du marché, je suis à la recherche d'un poste similaire à temps partiel ou en télétravail 2 jours par semaine.



Mes compétences :

Ciel Comptabilité Evolution

Comptabilité analytique

Sage Paie