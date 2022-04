Christelle GAUDRY

Domaine Qualité :

- Mise en place de normes automobiles EAQF, ISO 9000, ISO/TS 16949

- Mise en place et suivi d'indicateurs qualité. Analyse des résultats et mise en place d'outils qualité nécessaires à l'amélioration des résultats.

- Formation du personnel aux outils qualité.

- Gestion des incidents internes et prise de décision (rebut, dérogation, ...)

- Suivi des appareils de contrôle

- Amélioration des méthodes de contrôle et formation du personnel aux méthodes de contrôle

- Gestion d'un portefeuille client : suivi de la démarche ANPQP, PPAP, gestion des incidents clients, utilisation du portail client, gestion et suivi des garanties





Domaine amélioration continue :

- Mise en place d'une démarche d'amélioration continue, formation du personnel à la méthodologie et aux outils

- Analyse de la chaîne de la valeur et organisation des chantiers d'amélioration (type kaizen) en fonction des gains potentiels.

- Participation et suivi des chantiers d'amélioration et animation sur le terrain avec les participants.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Gestion qualité

Qualité

Qualité client

système qualité