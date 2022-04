Christelle GAUVAIN

Passionnée par l'humain, j'ai pendant 13 ans géré les relations internationales d'établissements d'enseignement et développé mon expertise interculturelle. Notre richesse est notre diversité. Comme nous sommes tous uniques, nous sommes seuls générateurs de nos solutions idéales. Aujourd'hui, j'accompagne grâce au coaching et à l'hypnose, des particuliers et des professionnels à tirer le meilleur de leur unicité et a développer une posture positive et optimiste.



BE HAPPY COACHING de vie, vous accompagne pour vous permettre :

- de gérer le changement dans le respect de vous même,

- de retrouver du sens dans votre vie personnelle et professionnelle,

- de mieux vous connaître,

- de développer votre optimisme,

- de vous rapprocher de vos rêves.



BE HAPPY COACHING - HYPNOSE, vous accompagne :

- en soutien du coaching pour vous aider à atteindre plus efficacement vos objectifs personnels et professionnels,



BE HAPPY COACHING interculturel,

Accompagne les impatriés, les futurs expatriés et les personnes travaillant dans un contexte multiculturel (PME).

Notre objectif : faire évoluer votre savoir être interculturel en vous accompagnant au quotidien. Vous permettre d'appréhender les codes de l'interculturel pour vous aider à mieux vous adapter, minimiser les risques de conflits et mettre en place des stratégies commerciales et de communication adaptées.



Mes compétences :

Conseil

Accompagnement

Formation

Coaching

Hypnose