Christelle GODON

Avec une expérience de plus de 15 ans, 10 ans dans les télécoms et 6 ans dans les paris en ligne-information-médias au sein de différentes directions marketing, j'ai de solides compétences en Marketing, CRM, Gestion de Projet et Management.



Curieuse, agile et pro-active, j'aime piloter des projets pour améliorer l'existant, développer le business et emmener les équipes.



L'expérience utilisateur, le digital et le sens du service client font partie de mes valeurs.



Mon aisance relationnelle et ma pédagogie me permettent de travailler en transverse avec tous les départements de l'entreprise.



Mes compétences :

eCRM

Animation d'équipe

Méthode agile

Gestion de projet

E-business

User experience

Leadership

Stratégie digitale

Logiciel CRM

Gestion de la relation client

Management

GDPR

CMS

MCRM