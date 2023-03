Fabien GODON

Je suis titulaire d’un Master professionnel en intervention sociale formant à la réflexivité de la pratique et à l’ingénierie sociale (suite à un cursus en sociologie). Oui, oui, pas évident à cerner mais en bref disons que je suis "formé" à mettre en place des projets dans le secteur du social.

Animateur (réseaux, projets,...), coordinateur ou chargé de mission (audit, étude, conseil, projet), je m’intègre aisément à une équipe pluridisciplinaire, favorisant l'enrichissement mutuel.

Mes compétences se situent autour de l’analyse et de la conduite d’actions, dans le respect de la posture et de l’éthique adéquates.

Mes connaissances en sociologie du droit, politiques sociales, psychologie sociale, statistiques et méthodes d’enquête pragmatiques me permettent de pouvoir analyser ainsi que d’évaluer les situations avec la participation de différents collaborateurs.

Bonne connaissance du milieu associatif et intérêt fort pour l'éducation populaire (fervent défenseur), éducation à la solidarité, à l'environnement.



Mes compétences :

Développement des pratiques éducatives

Formation (ingenierie et animation)

EEDD

Ingénierie sociale

Politiques sociales

Réseaux

Coordination

Expertise

Education à la citoyenneté et à la solidarité

Animation de groupes

Animation d'ateliers

Animation de formations

Animation de réunions