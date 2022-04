Christelle GOUDARD-CIUBOTARIU

Très dynamique et disposant d'un bon pouvoir de conviction, dotée d'un excellent relationnel, et d'un sens de l'écoute je suis consciente qu'une Assistante en immobilier joue un rôle très important dans une société.



Pourquoi l'immobilier? Parce que ce milieu ne m'est pas inconnu. J'ai côtoyer ce milieu très jeune. C'est pourquoi je souhaiterais en faire mon métier.



Nous aurons toujours besoin d'un toit.Nous aurons toujours besoin de gens capables de nous conseiller sur ce genre de choix.



Je veux faire partie de ceux-là!!



Mes compétences :

Informatique

Observateur et à l'écoute

Immobilier