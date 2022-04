Norman HEURTEMATTE

I@D LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE L'IMMOBILIER



>> UN MODÈLE ÉCONOMIQUE EXCEPTIONNEL

>> UNE CROISSANCE ANNUELLE DE + 300%

>> UN RÉSEAU DE PLUSIEURS CENTAINES DE CONSEILLERS



Si vous êtes attaché à votre indépendance,

Si vous recherchez un environnement économique à fort potentiel,

Si vous croyez en vos capacités,

Si vous désirez devenir rapidement un chef d ‘entreprise, expert en immobilier...



Alors, I@D peut vous permettre de réussir votre avenir professionnel.



>> LA DÉMATÉRIALISATION I@D DE L’AGENCE IMMOBILIÈRE et l’assistance constante proposée, s’accompagnent d’un processus de qualification rapide, pour vous permettre d’accéder au statut de manager, structurer votre entreprise et recruter l’équipe que vous aurez choisie.



>>LE PRINCIPE FONDAMENTAL qui couronne le positionnement unique d’I@D et qui explique le succès personnel de nos conseillers, repose sur le mécanisme de démultiplication des revenus.



En tant que conseiller, vous allez percevoir les commissions provenant de vos ventes. Dès que vous recrutez, vous cumulez en plus de vos commissions un pourcentage des commissions sur les ventes de vos recrues ; si vos recrues animent à leur tour leur propre équipe, vous percevez également une part de leurs revenus et ainsi de suite sur 5 niveaux de profondeur.



Voilà pourquoi I@D enregistre un taux de recrutement aussi exceptionnel, et voilà pourquoi nous souhaitons rencontrer seulement des entrepreneurs qui aspirent à une réussite exemplaire !



I@D est déjà ancré dans le futur, rejoignez cette révolution, pour créer le votre !

Pour Me contacter 0629366769



Mes compétences :

Immobilier

Internet

Marketing

Marketing de réseaux