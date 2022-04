Christelle GRENIER

Pour en savoir plus sur moi : http://www.viadeo.com/fr/profile/christelle.grenier2

Pour me contacter : christelle.grenier971@orange.fr





Mes compétences :

Polymères

Biochimie

Analyses physico chimiques

Chimie

Biopharmaceutique

Introduction au marquage et à la formulation.

DLS

Synthèse organique

Chimie verte

Catalyse par transfert de phase

ACP Analyse en Composantes Principales

Électrochimie

Résonance magnétique nucléaire

Chromatographies

IR

Chimiométrie

Synthèse polymérique

Chimie analytique

Formulation cosmétique

HTML

SGBD

XML

JavaScript

AngularJS

Hibernate

UML

Java EE

Java

Spring

CSS

Spring WEB

Fortran