Christelle GROUSSARD

Depuis 2005, j’occupe le poste de responsable communication au sein d’une organisation professionnelle animant un réseau de 80 structures départementales et 11 régions. L’objet de l’association est de défendre et d’accompagner les jeunes dans les différentes filières agricoles, de faire connaître ses positions auprès des leaders d’opinion. Pour répondre aux attentes de la structure, mes missions sont prioritairement orientées sur la définition de la stratégie de communication en relation avec les élus et la direction et la mise en œuvre du plan de communication.

L’évolution de la stratégie politique de la structure, tous les deux ans (durée de mandature des élus), exige une forte capacité d’adaptation et de nouveaux projets. Convaincue de l’intérêt des approches transversales, j’anime une équipe dédiée aux montages de projets.

La diversité des sujets et des supports traités m’apporte une vision large des problématiques et des outils de communication et me permet de développer un esprit à la fois stratégique et opérationnel. Par ailleurs, mon expérience m’a permis d’acquérir des qualités indispensables à la gestion de projet que sont la pédagogie, le sens relationnel, l’autonomie.



Mes compétences :

Accompagnement

Animation

Communication

Communication réseau

Développement local

Formation

Gestion Projet

Organisation

Production

Stratégie