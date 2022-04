Christelle GUERRIN

A l'issu de mes études, j'ai eu une opportunité pour travailler dans la logistique chez Leroy Merlin Groupe et j'ai rapidement attrapé le virus. Depuis j'ai régulièrement cherché à découvrir l'ensemble de la chaine logistique et l'ensemble de ces métiers.

La supply chain est pour moi un milieu toujours en mouvance et dans lequel il faut rester aux aguets des innovations ce qui veut dire savoir se remettre en question.



Mes compétences :

Planification

Management

Approvisionnement

Logistique

Transport

Amélioration continue

Gestion de projet

Appels d'offres

KPI

SAP