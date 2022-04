Christelle GUERIN

Gestionnaire de matériels informatiques

suivi des mouvements de matériels entrée /sortie

Etablissement des documents administratifs

Suivi des achats et vérification des commandes

Préparation des inventaires et saisie dans la base de données

Assurer le suivi des garanties

Préparation des commandes et suivi des livraisons

Suivi du matériel en stock

Mise en réforme des matériels obsolètes ou défectueux

Livraison du matériels



Mes compétences :

Rigueur

Gestion

Autonomie