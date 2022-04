Christelle HAMPARTZOUMIAN

Enseignante professeur d’Allemand de formation initiale, après un premier parcours en face à face pédagogique en lycées, j'ai réalisé une partie de ma carrière au sein d’une Délégation Académique à la Formation Continue en tant que chargée de mission Europe (conseil, accompagnement, assistance technique aux porteurs de projets). Ces dernières années et jusqu'en septembre 2014, j'ai copiloté en tant que responsable développement et directrice adjointe un organisme de formation/conseil de type associatif oeuvrant dans le champ de l'insertion sociale et professionnelle.







Mes compétences :

Gestion de partenariats

Gestion de la qualité

Gestion administrative et financière

Financements européens

Ingénierie pédagogique

Gestion de projets

Langues

Management associatif

Réponse aux appels d'offres CMP