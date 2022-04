Christelle HARY

Passionnée par l'informatique c'est tout naturellement que je me suis tournée vers ce domaine pour ma reconversion professionnelle. Analyser, comprendre et trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les utilisateurs sont pour moi des actions avec lesquelles j'aime évoluer.



Autodidacte au départ, j'ai validé mes acquis en 2012 en obtenant le titre professionnel de Technicienne d'Assistance en Informatique. Mon but aujourd'hui est de pouvoir évoluer professionnellement dans ce milieu.



J''ai passé avec succés les tests d'admission à l'AFTEC (Rennes) pour débuter une formation de niveau BTS (Bac +2) en TSSI (Technicien Supérieur de Support en Informatique). Je suis aujourd'hui à la recherche d'une entreprise afin de signer un contrat de professionnalisation de 18 mois.