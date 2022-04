Christelle HAUTIER

Diplômée du Bachelor international business administration fait en alternance avec MBS et Lidl, je cherche actuellement un poste dans le management, les ressources humaines ou la formation.J'ai un attrait particulier pour le secteur des énergies renouvelables et les activités liées à l'éducatif.



Je suis quelqu'un qui aime les dynamiques fortes, les échanges, l'apprentissage, je sais m'investir pleinement dans une entreprise. La légitimité et le respect sont pour moi indispensables.



J'apprends vite, je suis disponible et ouverte aux opportunités.



Mes compétences :

Créativité

Relationnel

Vente

Management

Analyse des besoins