Christelle HELBERT

Responsable éditorial depuis novembre 2012 à Cannes.



Entrée chez Editialis en 2004 et membre du comité de management, j'étais en charge de la fabrication de l’ensemble des magazines du groupe (Marketing Magazine, Action Commerciale, Chef d'Entreprise Magazine, Commerce Mag', Artisans Mag', Marketing Direct, E-commerce, Relation client et maintenant DAF Magazine). Loin d’être seule à réaliser cette tâche, mon équipe est composée de secrétaires de rédaction et de maquettistes.



Les secrétaires de rédaction relisent les articles écrits par les rédacteurs, les corrigent, les valident, vérifient les informations, les enrichissent... Un rôle-clé dans le monde de la presse bien souvent méconnu.

Les maquettistes mettent en page les articles, recherchent les photos, mettent en valeur les informations, vérifient les publicités...Ils sont la vitrine du magazine.



Après avoir vécu au début de ma carrière la révolution informatique (adieu les ciseaux, bromures, photos argentiques traitées par les photograveurs...), je vis aujourd'hui la révolution Internet.



Avant d’intégrer Editialis, j’ai vécu plus de 15 ans dans la sphère Vivendi Universal. Je suis entrée comme secrétaire de rédaction à L’Argus des assurances où j’ai passé 5 ans. Puis, au rachat de ce groupe par Le Moniteur, je suis devenue première secrétaire de rédaction de Chimie Magazine, GPL Actualités et Pétrole Informations. Au moment de la vente de ces 3 titres, le Groupe m’a confié trois mensuels (L’entrepreneur Gros œuvre, second œuvre et finitions).

J’ai choisi d’intégrer une grande équipe en rejoignant 01 Informatique (toujours pour Vivendi Universal).



Au début de ma carrière, j’étais rédactrice pour la société Spiral qui édite les magazines gratuits (et oui déjà!) Evasions distribués aux péages des autoroutes Cofiroute.



Mes compétences :

Edition

Communication

Journalisme

PAO

Presse

Webdesigner

Webmaster