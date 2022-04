Christelle HENIN

Actuellement en poste depuis 3 ans et demi au sein d'un Cabinet d'Expertise et Audit Comptable, j'aimerai trouver un poste évolutif à la mesure de mes compétences.

Je serais donc intéressée par un poste d'assistante de direction et de gestion.

Rigoureuse, autonome et Polyvalente ayant le sens de l'organisation et un très bon relationnel qui me permet de m'intégrer parfaitement au seins des entreprises comme cela s'est confirmé lors de mes expériences professionnelles passées.



Mes compétences :

Réactivité

Rigueur

Adaptabilité

Organisation du travail

PONCTUALITE

Autonomie professionnelle

Relationnel