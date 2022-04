Franck ALDEBERT

Cadre financier avec une large expérience internationale dans les domaines suivants :

1. contrôle de gestion industriel et de projets - consolidation aux normes USGaap, UKGaap et IFRS

2. comptabilité générale et analytique - audit - mise en place de financements, couvertures de change et garanties bancaires, gestion de trésorerie

3. production et validation des bilans, comptes de résultats, liasses fiscales, déclarations sociales, enquêtes et rapports de gestion

4.validation des déclarations DEB, DES, TVA et organismes sociaux.

Acteur majeur du déploiement de SAP dans une entité.

Propose son expertise aussi bien à une filiale d'une entreprise internationale qu'à une PME française désireuse d'augmenter sa présence à l'international.



Spécialités: Présentation des résultats, financement, audit interne, optimisation des taxes, IFRS, US Gaap ou UK Gaap, liasse fiscale, trésorerie



Mes compétences :

SAP R/3

SAP

Consolidations

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

International Financial Reporting

Hyperion Enterprise

Cognos Powerplay

Normes comptables internationales IAS/IFRS

Contrôle de gestion

Reporting financier

Microsoft Office

SAP GUI Applications

Management opérationnel

Bookkeeping

Audit

Treasury Operations

Statutory Accounts

Cash Management

Fixed Assets

Payroll

Financial Analysis

UK GAAP

Days Sales Outstanding

Internal Audit

Risk Management

CSP

SAP FI

SAP CO

SAP MM

Computer Associates Unicenter CA-7

Microsoft Excel