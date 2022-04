Christelle HENRY

Ayant un profil pro compliqué, multi chemins, même si la base commune est la relation avec les gens, voici mes compétences de base par types :



GESTION DE PERSONNEL (Équipes de 10 à 100 personnes, avec ou sans chef d'équipe / encadrants), évaluation des besoins; Formation; Suivi des résultats individuels; Réunions; Planning; Suivi présences, Remplacements, Paies (pointages coordination de service

FACTURATION, rédaction de devis (clients pro et particuliers), recherche d'appels d'offres, réponse à des marchés publiques

RESSOURCES HUMAINES (Recrutement, Rédaction contrats et DUE, Disciplinaire, Aspect légal)

ADMINISTRATION (Utilisation Office, Out look, Saisie, Organisation des documents en dossiers, Archivage),

Informatique

Relation client / COMMUNICATION (Relation client, Téléphonique, Visites de sites, Réunions d’équipes, de clients, de collègues, Formation conduite de réunions, visioconférences, Rédaction de comptes rendus, Communication basique, Relation partenaires / fournisseurs)

SERVICE CLIENT (Accueil, guide Touristique, Téléphone – standard, Centre de contact (Mails, Téléphone multilingues, Fax Courrier), Hôtesse de caisse,

LANGUES (Anglais, Néerlandais, Allemand, Latin, paléographie)

FORMATION : formation de formateurs, création d'un module de formation sur les bases du nettoyage industriel en 3 jours, 2 à 3 modules par an

NETTOYAGE INDUSTRIEL (connaissance et élaboration de Procédures, fiches de poste, connaissance des familles de Produits et du Matériel professionnel - jury professionnel titre pro APH)

QUALITÉ (Définition des process, Rédaction Fiches Produits et Fiches de poste, Contrôles Qualité - création de masques et suivi), Audit (ISO), Normalisation des process existants)

SÉCURITÉ (Formation de secouriste en entreprise, Attentive aux consignes de sécurité),

LOGISTIQUE (Gestion des stocks, Commandes, Tenue d'un budget, Livraison, Recherche des plus bas prix)

FORMATION DE BASE ; Histoire et Bibliothécaire – Documentaliste – utilité des compétences métiers : Bibliothécaire lecture rapide, synthèse; Documentaliste : Recherche d’info, veille technologique, organisation des documents et Archivage : rigueur, tri et rangement, Histoire : connaissances basiques et générale



