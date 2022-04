Christelle ILPIDE

Autres compétences



Gestion et Organisation :

Dans le cadre d’une création d’entreprise : Coordination d’équipes, Gestion opérationnelle des projets, Recrutement, Etablissement et suivi des budgets mensuels.

Gestion des partenariats et organisation de formation. Gestion et coordination administrative de projets.







Formations



Design : Méthodologie de projets - Strate College Designers 2002

Conception Assistée par Ordinateur : Logiciel Solidworks – Lycée Technique Diderot 2002

Bijouterie/Joaillerie : Fabrication, étude volume, dessin de bijoux – BJO Formation 99/00



Responsable Gestionnaire de Service : Gestion Globale et autonome d’un service

(Marketing, Management, opérations) Diplôme niveau III 96/97









Références professionnelles





Atelier DCHP – Responsable CAO février 2008/

Atelier Louis Laurent – Conceptrice Développeuse 2006/08

Atelier Georland – Conceptrice Développeuse 05/06

Atelier Brun – Conceptrice 11-04/ 02-05

Atelier Brun – Conceptrice Stagiaire 2002

Computer Sciences Corporation SA - Assistante de direction . Controleur de Gestion Jr 97/01

Beautyssima – Chargée de mission 96/97

Acte III – Chargée de mission 96/97

European Geographic Technologies – Office Manager 93/95

UETC Hamburg – Hambourg - Assistante administrative 91/92

Vladi Private Islands – Hambourg – Assistante administrative 90/91

Cabinet Cohen Bacri – Secrétaire 88/90

Septodont – technicienne 86/88



Mes compétences :

SolidWorks