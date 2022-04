Christelle JANOWSKI

Depuis 1994, mon parcours professionnel, exclusivement dans le secteur médical, m’a permis de promouvoir des instruments et dispositifs innovants et techniquement très élaborés. De formation scientifique, j’aime comprendre en détail les produits et leur environnement afin de les positionner au mieux sur leur marché et de définir la meilleure stratégie propre à en faire un succès commercial. Adaptable, tenace, réactive et dotée d'un excellent relationnel, j’attache beaucoup d’importance à la satisfaction de mes clients.



Mes compétences :

Dispositifs médicaux

dynamique

Éthique

Profesionnelle

Persévérance

Organisation