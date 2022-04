Christelle KERN

Voila plus de 15 ans que la satisfaction client est au coeur de mon métier.

Je suis face à la nécessité de porter au quotidien l'idée que la qualité des prestations fournies et le respect des engagements sont le gage de la fidélité et la satisfaction du client. J'essaye de mettre en application une idéologie très simple : donner le service auquel j'aspire moi-même en tant que client de tout fournisseur. C'est en distillant ce principe au quotidien et en montrant l'exemple que j'amène les collaborateurs vers le niveau de service et l'empathie souhaités.



J'apporte aujourd'hui mon conseil aux petites entreprises et plus particulièrement les startup pour lesquelles j'organise la relation client.



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Support technique

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Gestion de la relation client

Gestion des compétences